Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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