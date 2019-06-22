Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38) 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: AA