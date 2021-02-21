Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

21.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:48
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde gece S.O.T. ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla başından vurulan S.O.T, 112 Acil Servis ekibince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaçan zanlının yakalanması için çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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