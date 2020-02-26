Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

26.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:36
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki bir peynircide meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi iş yerinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilmeyen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, M.A. yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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