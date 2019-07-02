Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Belediyesi arkası Zümrüt 2 Sitesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle Ö.S. (41) ile S.B. (29) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla bacağından yaralanan Ö.S. 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA