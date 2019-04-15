Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

DİYARBAKIR'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tabancalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesinin Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'ta karşılaşan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polisin, olayda kullanılan tabancaya el koyup, 1 kişiyi gözaltına aldığı kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA