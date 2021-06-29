Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da semt pazarcıları ile kıraathane sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da semt pazarcıları ile kıraathane sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarı esnafı ile kıraathane işletmecileri arasında belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tedavileri süren 15 yaralıdan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanılan sopalar ele geçirildi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOGRAFLI


Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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