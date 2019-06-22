Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Diyarbakır'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 yaralıdan Halit Tuncay, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konurken, diğer yaralı S.Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA