Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADIDiyarbakır'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 yaralıdan Halit Tuncay, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Diyarbakır'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 yaralıdan Halit Tuncay, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konurken, diğer yaralı S.Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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