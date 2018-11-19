İki Grup, Sokak Ortasında 20 Dakika Boyunca Çatıştı: 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yarandı
Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan ve yaklaşık 20 dakika devam eden silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kana bulunan sokaklarda alanın geniş olması nedeni ile delil çalışması yapmakta zorlandı.
20 DAKİKA BOYUNCA ÇATIŞTILAR
Olay, Sur ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Daha sonra ayrılan gruplar, evlerine gittikten sonra silahları ile tekrar dışarı çıkarak, yaklaşık 20 dakika boyunca birbirleri ile çatıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Sokak başında başlayan çatışma, yaklaşık bir kilometre sonra sona erdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, ambulanslara alınarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralı olan 2 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SOKAKLAR KANA BULANDI
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kana bulunan sokaklarda alanın geniş olması nedeni ile delil çalışması yapmakta zorlandı. Sokak başlarını tutan polisler, şüpheli gördükleri vatandaşları ekip araçlarına bindirdi. Güvenlik güçleri daha sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak kaçan şahısların eşkallerini belirleyerek, zanlıların yakalanması için sokakları abluka altına aldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
-
Bunlarda kacakcilik uyusturucu parası ticaretinden anlasmazlik cikmis birbirini yemislerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Gerçekten Diyarbakırda yaşamak çok zor allah orda oturanlara yardım etsin hele 2-3 çocuğu olan ailelereCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
-
Birbirine değer - saygı göstermeyen kişilerin (toplumların) sonu bu, bu kötülüğü görüp sevinen güya aklı olanlara şifa dilemek lazım, kötülük ateştir, bu ateş devam ederse o sevinenler de ateşi yaşayabilir. .Cevap Yaz 10 21 Yayından KaldırSİNAN: yaşlı dede doğruları söylemekte bu zamanda zor olmuş, 9 köye kadar kovalıyorlar2 Yayından KaldırSAKALLI DEDE: Hainler yansın,odunu ateşi bol olsun hepsinin.2 6 Yayından Kaldır