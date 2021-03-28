Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı

Diyarbakır'da su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen silahlı saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdı.

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı

Diyarbakır'da su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen silahlı saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup otomobille sanayi sitesi içerisinde bulunan su deposu satan mağazanın önüne gelerek iş yerini yaylım ateşine tuttu. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanırken saldırganlar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı
Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı
Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı
Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Jason Statham Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:59:40. #1.14#
title