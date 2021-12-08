Son dakika: DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 4 TUTUKLAMA - Haberler
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Son dakika: DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesinde şüphe üzerine otomobil takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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