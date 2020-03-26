Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Haber
Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.

26.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:00
Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.

Çınar'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeni ile derenin kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. İlçeye bağlı İnanözü Mahallesinden geçen derenin hemen yanında bulunan evin altındaki istinat duvarı, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. İnanözü Mahallesi sakinlerinden Faysal Tokur, iki gündür ilçede sağanak yağışın sürdüğünü söyledi. Tokur, "Bugün sabah saatlerinde dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Duvarın hemen üstünde bir ev var. Burada şimdilik herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yetkililerin çevrede sağlıklaştırma çalışması yapmalarını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti Haber
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haber
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Haber
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak Haber
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı Haber
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Seda Akgül Olga Kurylenko
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Servet Yazıcı
Daha Fazla Kadın Wuhan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:24:13. #1.15#
title