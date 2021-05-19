Diyarbakır'da şiddetli patlama meydana geldi! 19 Mayıs 2021 Diyarbakır patlaması!
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Diyarbakır'da şiddetli patlama meydana geldi! 19 Mayıs 2021 Diyarbakır patlaması!

Diyarbakır'da şiddetli patlama meydana geldi! 19 Mayıs 2021 Diyarbakır patlaması!
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Diyarbakır'da henüz kaynağı bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korku yarattı.

19 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'dan geen patama haberi gündemde büyük yankı uyandırdı. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı söylendi. Patlama, kentte büyük korku yarattı. Peki, Diyarbakır'da şiddetli patlamasında ne oldu?

DİYARBAKIR'DA ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELDİ!

Henüz sebebi bilinmeyen patlamanın sesi kentin bir çok noktasında duyuldu, ardından kentte siren sesleri duyuldu. Bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da saat 00:52 itibariyle 2. bir patlama daha meydana geldiği bildirildi.

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Diyarbakır'da şiddetli patlama meydana geldi! 19 Mayıs 2021 Diyarbakır patlaması! - Haberler
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