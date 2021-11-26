Diyarbakır'da şiddeti önleme çalıştayı düzenlendi - Haberler
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Diyarbakır'da şiddeti önleme çalıştayı düzenlendi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da şiddeti önleme çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Şiddeti Önleme Çalıştayı" düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Şiddeti Önleme Çalıştayı" düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayda yerel yönetimlerde kadın hizmet modelleri, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarsızlaşma, aile içi şiddet ve çocuk, kadın konukevi hizmetleri ve hizmet sonrası destek mekanizmaları, kadına yönelik şiddetin sonlandırılması ve kadın istihdamının önemi, kadına yönelik şiddetle mücadelede medya konuları görüşüldü.

Çalıştaya katılanlara belediyelerin kadınlara yönelik hizmetleri ve bu alanda yapılan uygulamalar anlatıldı.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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