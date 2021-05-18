Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
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Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikelere aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Diyarbakır'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikelere aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Diyarbakır'da pandemi nedeni ile eğitimlerine online olarak devam eden çocuklar, sıcak havalar nedeni ile süs havuzlarına akın etti. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkına gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden suya atlayıp serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Süleyman Baran, "Buraya gelmek çok güzel. Havalar sıcak gelip burada yüzüp serinliyoruz. Uzun süre evden çıkmadık, kısıtlama bittikten sonra bizde süs havuzlarına geldik" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarını doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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