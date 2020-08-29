Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar gölgeliklere akın etti
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Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar gölgeliklere akın etti

Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar gölgeliklere akın ettiDİYARAKIR'da, etkili olan sıcak havada, serinlemek isteyen çocuklar parklardaki süs havuzlarına girerken, yaşlılar ise surların gölgelerine sığındı.

29.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:09

Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar gölgeliklere akın etti

DİYARAKIR'da, etkili olan sıcak havada, serinlemek isteyen çocuklar parklardaki süs havuzlarına girerken, yaşlılar ise surların gölgelerine sığındı.

Diyarbakır'da termometrenin 40 dereceyi gösterdiği çöl sıcakları hayatı olumsuz etkiledi. Bunaltıcı sıcaktan etkilenen yaşlılar, tarihi surların gölgelik alanlarını tercih ederken, çocuklar ise serinlemek için Sur ilçesinde tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna akın etti. Girilmesi yasak ve derinliği 1 metreyi geçmeyen süs havuzuna, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten atlayan çocuklar, tehlikeli atlayışların yanı sıra sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe saydı. Süs havuzuna giren çocuklar, serinlemek amacıyla her gün Anzele Parkı'na gelip, yüzdüklerini söyledi. Surların gölgelik alanında sosyal mesafe kuralına uygun oturan yaşlılar ise serin ortam olduğu için burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da sıcakta çocuklar süs havuzuna, yaşlılar gölgeliklere akın etti

Kaynak: DHA

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