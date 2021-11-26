Diyarbakır'da Sezai Karakoç için anma programı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da anma programı gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, 16 Kasım'da 88 yaşında hayatını kaybeden Karakoç anıldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, törende gazetecilere, Karakoç'un sadece büyük bir şair ve edebiyatçı olmadığını, aynı zamanda büyük bir düşünür ve İslam medeniyet tasavvur şairi olduğunu söyledi.

Karakoç'u andıklarını dile getiren Eker şöyle konuştu:

"Türk edebiyatının önemli köşe taşı şairlerindendi. Bir de mütefekkir tarafı var. İslam medeniyet tasavvurunun diriliş mefkuresinin aynı zamanda öncüsüydü. Bütün hayatını da bu düşünceye adadı. Bunun için mücadele etti. Medeniyetimizin son birkaç yüz yıldır içinde yaşadığı sorunları sarsarak yani geleneğe yaslanıp karşı duruyor. Bu sarsıntıyla birlikte bir umutsuzluk yok, bir diriliş muştusunu da beraberinde getiriyor. Onun için fikir ve düşünce dünyamızın, şiir göğümüzün kartalıdır diyorum."

Karakoç'un gerçek bir ahlak insanı olduğunu ifade eden Eker, "Maalesef Sezai Karakoç çok iyi tanınmıyor, bilinmiyor. Biz aslında neyi kaybettiğimizi de henüz çok iyi anlamış değiliz. O nedenle Sezai Karakoç'u anlatmak, onun bıraktığı eserlerden, onun edebiyat dünyasına miras bıraktığı şiirler üzerinden, kitapları üzerinden, yayımladığı dergi nüshaları üzerinden onu anlamak, tanımak, tanıtmak bizim için de gençlik içinde önemli." diye konuştu.

Karakoç'un adının verildiği kültür merkezinde belki de ilk defa bu kadar anlamlı bir program yapıldığını dile getiren Eker sözlerini şöyle tamamladı:

"İslam medeniyet tasavvurunun bütün mirasçılarını ve bütün insanlığı ilgilendiren bir mesajı var onun. O mesajı doğru tanıma, doğru anlama, doğru kavrama, doğru anlatma ve yaşama açısından Sezai Karakoç'un anlaşılması ve anlatılması önemli. O, bu topraklarda doğdu. Şiirinde de mefkuresinde de hep bu coğrafya var. Yani yukarı Mezopotamya, Ergani ve Diyarbakır var. Biz de onun mirasına sahip çıkma, onun bıraktığı yerden düşüncesini hatırlama, yaşama ve yaşatma ödevindeyiz."

Programa AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, partililer ve vatandaşlar katıldı.