Diyarbakır'da seyyar satıcı operasyonu: 3 gözaltı DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırım üzerinde tezgah kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırım üzerinde tezgah kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda taşkınlık çıkaran 3 kişi gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayıp, kaldırımda tezgah kuran seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, kaldırım işgali yapan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan işportacıları ile ciğercileri uyardı. Uyarılara rağmen seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmaması üzerine gerginlik çıktı. Polis ekiplerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlenirken, 3 seyyar satıcı gözaltına alındı.Gözaltına alınan seyyar satıcıların emniyetteki sorgusu sürerken, kaldırımda kurdukları tezgahlar da zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: DHA