Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
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Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman-Antalya seferini yapan Murat Erdal idaresindeki 21 AE 101 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki otogar yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü 13 yolcunun tahliyesini sağladı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın sonucu hasar oluşan otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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