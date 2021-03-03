Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

03.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:16
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı?DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

?DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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