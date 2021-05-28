Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halinde olan otomobil motor kısmından alev aldı.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halinde olan otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Olay, Bismil ilçesine 10 kilometre mesafedeki Ambar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Hasan Doğan yönetimde ki 10 GHA 77 Plakalı araç seyir halindeyken motor kısmında aniden dumanlar çıktı.

Dumanı fark eden araç şoförü Doğan, aracı yol kenarına park ederek araçtan çıktı. Aracın motor kısmında çıkan ateş, aracının her yarını sararak araç yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bismil ilçe Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak