Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Diyarbakır - Elazığ karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, OSB'de çalışan işçileri alan midibüs, OSB'nin kavşağına geldiği sırada bir anda karşısına çıkan 23 ABY 573 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil savrulurken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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