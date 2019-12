Diyarbakır'da serpme kahvaltıda 'israf' tartışması

05.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58

DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, israfa yol açtığı gerekçesiyle serpme kahvaltı uygulamasından vazgeçilmesi yönünde işletme sahiplerine çağrıda bulundu. Serpme kahvaltı hizmeti veren Mustafa Avcılar ise sadece kahvaltı üzerinden israfın gündeme gelmesini doğru bulmadığını, serpme kahvaltının müşterilerin isteği üzerine verildiğini söyledi.

Kahvaltıyı dışarıda yapanların çoğunlukla tercih ettiği serpme kahvaltı, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile serpme kahvaltı hizmeti veren işverenleri karşı karşıya getirdi. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, serpme kahvaltının israfa yol açtığını ileri sürerek, bu uygulamadan vazgeçilmesi yönünde işletme sahiplerine çağrıda bulundu. İsraf konusunda ülke olarak yeterli tedbirler alınmadığını söyleyen Ebedinoğlu, yaptığı çağrının sadece Diyarbakır için değil, bölge ve ülke genelinde bir duyarlılık oluşturma amacını taşıdığını söyledi. Serpme kahvaltı kültürünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm illerde de var olduğunu ve gittikçe bunun yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Ebedinoğlu, bu konuda duyarlılık yaratmak adına kendi teşkilatına bu konseptten vazgeçilmesi gerektiğini savundu. Ebedinoğlu, şunları söyledi:

Kaynak: DHA

"Bu çağrı fırıncılarımız için de, lokantalarımız için de, kahvaltıcılarımız için de geçerli. Kentin ve ülkenin tümü için geçerlidir. Bu konuda aslında eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Hem kendi alanımızda hem de birçok alanda israfın önüne geçmek adına aslında hükümetin bir duyarlılık yaratması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuda ilgili bakanlığımızla da görüşeceğiz, genel müdürlüğümüzle de görüşeceğiz. Esnafla ilgili israf konusunda hem çağrılarımızı hem de varsa yaptırımımızı uygulama adına bir çalışma içerisine girmeyi planlıyoruz. Bütün esnafımızın, özellikle gıda üzerinde çalışan lokantalarımızın, kahvaltıcılarımızın bu çağrımıza cevap vereceklerini düşünüyorum ve inanıyorum ki karşılık bulacak bu çağrımız."'BU İSRAF GERÇEKTEN VİCDANIMIZI SIZLATIYOR'Serpme kahvaltıdaki israfın vicdan sızlattığını anlatan Ebedinoğlu, "Bu çağrımız hem ülke geneline yayılır hem de esnafımız duyarlılık içerisinde bu israfı önlemek adına adım atar mücadele eder. Kahvaltı konseptinde servis olabilir, isteyen istediğini alabilir. Nostaljik alanında, tarihi mekanlarda bu konsept belki gidebilir. Ancak kentin, ülkenin tamamına yayıldığı zaman günde belki binlerce ton gıdanın atılması anlamına geliyor. Bu da gerçekten kısıtlamamız gereken ve israf konusunda büyük bir adım olacağına inanıyorum. Herkesin bir çaba içerisinde olduğunu görüyorum, inanıyorum ki esnafımız bu konseptten vazgeçecektir, vazgeçmeli de. Arz talebe göre bu mutlaka değişir, bunu isteyen tüketicilerimiz mutlaka olacaktır, ancak bunun bir kültür haline gelmesi ciddi anlamda bir kaygı yaratıyor ve zarar veriyor. Milyonlarca aç insan varken bu konseptten vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Self servis olabilir, farklı bir konsept olabilir, tabakta kahvaltı olabilir. Buna benzer birçok şey var. veya tüketicinin isteğine göre yapılabilir. Bir kültür ve konsept haline gelmesi, hem rekabet haline gelmiş durumda, Van'dan tutun Diyarbakır'a kadar. Kahvaltı konusunda Van da bu konuda ciddi bir israf içerisindedir. Buradaki israf birçok çevre illerimize de yansıyor. Bu kültür büyümeden önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.'BENCE İSRAF YOK, BAZI MÜŞTERİLER EKSTRA 3-4 TABAK DAHA İSTİYOR'Serpme kahvaltı hizmeti veren işletme sahibi Mustafa Avcılar ise Ebedinoğlu ile aynı görüşte değil. Serpme kahvaltıda israfın olmadığını savunan Avcılar, amaçlarının Diyarbakır'ın lezzetlerini müşterilere sunmak olduğunu ifade etti. Avcılar, serpme kahvaltıyı müşterinin talebine göre verdiklerini aktararak şöyle konuştu: "Bence israf yok, bazı müşteriler ekstra 3-4 tabak daha istiyor. Bazı müşteriler ise 2 lokma yiyince doyuyor. Ben de, 'Bu kadarını yemeyecektin neden bu kadar istedin ' diyorum. Biz bunu da yapıyoruz. İsteyene tabakla da kahvaltı veriyoruz. Burada isteyen her şeyi yiyebilir. Örneğin gelen müşteri sadece tereyağı ve bal yemek istediğini söylediğinde siparişi sunuyoruz. Diyarbakır halkı genelde evinde kahvaltı yapıyor yahut peynirini alıp, sıcak emekle iş yerinde kahvaltısını yapar. Ama misafiri olduğu zaman ve hafta sonu aileler çocuklarıyla birlikte gelip kahvaltını yapıyor. Biz neticede turizme çalışıyoruz. Amacımız Diyarbakır'ın lezzetleri sunmaktır. Biz açık büfe yapmayı da düşündük. İsrafın en büyüğü açık büfededir. Bugün dünyada açık büfe uygulanan mekanlarda, bir çok israf oluyor. Kimse bunun israf olduğunu düşünmüyor. Ekmeğinden tutun da birçok gıdaya kadar dökülüyor. Açık büfe olmasın ama tabak olsun. İnsan istediği her şeyi yiyebilsin. Kahvaltı tabağı da isteyebilir." 'MÜŞTERİ TALEP EDECEK, BİZ DE SERVİSİMİZİ YAPACAĞIZ'Avcılar, müşterilerin taleplerine göre servis yaptıklarını ifade ederek, "Gelen müşteri tek kahvaltı istiyor biz de veriyoruz. Diyarbakır'da serpme kahvaltıya gelenler ne yiyeceğini sormuyor. Ama kendisi neyi istediğini söyleyebilir. 'Bunlar bana fazla, yemek istemiyorum' diyebilir. Örneğin kahvaltıda çay içmek istemediğini, portakal suyu içmek istediğini söylüyor. Kahvaltı işletmeleri bir sektördür. Burada çalışanlar ekmeğini kazanıyor. Bugün benim mekanım kapandığı zaman çalışanlar evine ekmek götüremez. Bu israfı söyleyenler önce kendilerini eleştirsinler, sadece kahvaltıcıları değil" dedi.