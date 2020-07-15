Diyarbakır'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kişi boğuldu Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki kişi boğuldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki kişi boğuldu. Aşağıkuyulu köyündeki sulama kanalına serinlemek için giren Özkan Aydın (14) ve Umut Bozbey (17), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Aydın ve Bozbey'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Ergani Devlet Hastanesine gönderildi. Kaynak: AA