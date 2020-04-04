Diyarbakır'da semt pazarlarında koronavirüs denetimi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda maske, eldiven ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda maske, eldiven ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı yerlerinde kurulan semt pazarlarını denetleyen ekipler, pazar esnafına hijyen ve tezgahlar arasındaki mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.

Emniyet ekiplerinin de eşlik ettiği denetimlerde semt pazarlarında giriş ve çıkış noktaları oluşturuldu. Pazar alanına girişte vatandaşların ateşi ölçüldü, maske ve eldivensiz girişlere izin verilmedi.

Ekipler, pazar içerisinde de sürekli olarak yapılan anonslarla yayaları sosyal mesafenin korunması yönünde ikazda bulundu.

Pazar yerindeki hem vatandaşlara hem de esnafa dezenfektan, eldiven ve maske dağıtıldı.

Kaynak: AA