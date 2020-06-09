Diyarbakır'da semt pazarında çalışan kadınlara Kovid-19 testi Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, ilçedeki kadın semt pazarında çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, ilçedeki kadın semt pazarında çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Yeni tip koronavirüse karşı çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak, kadın semt pazarı esnafına koronavirüs testi uygulanması için destek istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler, kadınlara test yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların alışveriş yaptığı semt pazarlarının sağlık için taşıdığı riske dikkati çekerek, "Semt pazarları insan sirkülasyonunun en fazla yaşandığı yerlerdir. Bu yüzden test için destek talebinde bulunduk. Talebimizi yerine getiren İl Sağlık Müdürümüz Cihan Tekin'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, esnaf ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Uygulamadan memnun kalan kadınlar da Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA