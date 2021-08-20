Diyarbakır'da sel ve yangın bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldı

Diyarbakır'da sel ve yangın bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldıDiyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, başkanlığında, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile kurum müdürlerinin katılımıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan, 'Ben de...

Diyarbakır'da sel ve yangın bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, başkanlığında, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile kurum müdürlerinin katılımıyla Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan, 'Ben de Varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, son bir ay içerisinde ülke olarak son derece üzücü doğal afetler yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır olarak kendilerinin de kampanyaya destek vermeleri gerektiğini ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'dan da çok güçlü bir desteğin sel ve yangın felaketine uğrayan vatandaşlarımıza gideceğinden şüphem yok. Diyarbakır'daki hayırseverlerimizin de gönlünün geniş olduğunu biliyorum, inanıyorum."

Diyarbakır Valisi olarak Diyarbakırlılara çağrıda bulunduğunu belirten Karaloğlu, "Şu anda bütün sosyal medya hesaplarımızdan hem Valilik hem Belediye olarak AFAD'ın açmış olduğu üç kamu bankasındaki hesaplar paylaşıldı. Herkes kendi gücü oranında bu yardım kampanyasına katılmasını hassaten ilin Valisi olarak beklediğimi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin