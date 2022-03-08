Diyarbakır'da "Şehre Dair" konferansı yapıldı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Mimarlık Fakültesi "Şehre Dair" konferansı düzenledi.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, şehir ve üniversite iş birliği kapsamında Sur Kaymakamlığı ve Sur Belediyesini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Baran, bu tür etkinliklerin şehir ve üniversite arasında güçlü bağların oluşması yanında şehrin imarında önemli bir kurum olan belediyelerin Mimarlık Fakültesi ile ortak paydada buluşmalarına vesile olabileceğini kaydetti.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise Sur ilçesinin önemli olduğunu anlatarak, kentin insanlık tarihinin başlangıcı ve insan yaşamının sürdüğü önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Şehre isim veren surların çok kıymetli olduğunu dile getiren Çiftçi, "İslam kültürü ve değeri açısından da çok önemli. İslam'ın Anadolu'daki bayraktarlığını yapıyor. Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin yer aldığı bir şehir." diye konuştu.

Konferansa, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, Genel Sekreter Doç. Dr. Ali Karakaş, öğretim üyeleri, öğrencileri ve davetliler katıldı.