Diyarbakır'da şehit yakınlarına bayram ziyareti Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kaymakamı Ünal Koç, şehit aileleri ve evlerinde tek başına yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kaymakamı Ünal Koç, şehit aileleri ve evlerinde tek başına yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Koç, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve evlerinde tek başına yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Koç, ailelere hediye verdi.

Koç, koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşların bayramını kutladıklarını belirtti.

Huzurlu, sağlıklı ve mutlu bayramlar dileyen Koç, şöyle konuştu:

"Bayramda onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Virüse rağmen sosyal mesafe kurallarına uyarak gönülden bir bayram kutlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu bayram virüsün bitmesine vesile olur."

Ağrı'da vatani görevini yaparken şehit düşen Lezgin Avcı'nın annesi 71 yaşındaki Müşfika Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah kimseye dert vermesin. Kimseye evlat acısı vermesin." dedi.

Kaymakam Koç'a İlçe Jandarma Komutanı Ali Soner Bozan ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öcalan'da eşlik etti.

Kaynak: AA