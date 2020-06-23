Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet...
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Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet...

Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, kimlik sormak isteyen polis memuru Atakan Arslan'ın (31) şehit edildiği olayla ilgili hazırlanan iddianame, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet...
23.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:26

Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

 DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, kimlik sormak isteyen polis memuru Atakan Arslan'ın (31) şehit edildiği olayla ilgili hazırlanan iddianame, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede tutuklu Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, polis memuru Atakan Arslan'ın geçen 30 Mayıs'ta, meslektaşlarıyla durumundan şüphelendikleri kişilere 5 Nisan Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapmak istediği sırada açılan ateş sonucu şehit edildiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin ile onlara yardım eden 4 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Muhammed Emir Cura'nın, aynı mahallede 'bekar evi' olarak kullandıkları eve gittiği ve saldırıda kullandığı silahı A.K.'ye vererek 'Bu silahı kaybedin, beni de bu beladan kurtarın' dediği ve S.T.'nin tişörtünü giyerek kendi tişörtünü de S.T.'ye verdiği ve evden ayrıldığı, şüpheliler A.K. ve M.E.'nin saldırıda kullanılan silahı poşete koyarak, polise silah bulduklarına dair ihbarda bulunduğu, yapılan incelemede polisi memuru Arslan'ın ölümüne sebebiyet veren silah ile aynı silah olduğu anlaşıldığı belirtildi.TUTUKLU SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, tutuklu sanıklar Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin'e, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklara, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçuna yardım etme?, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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