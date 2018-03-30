Diyarbakır'da Şehir İçi Ulaşımda Nakit Kulanımı Kalkıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığınca hayata geçirilen sistemle belediye ve özel halk otobüslerinde ulaşım "Diyarkart" ile sağlanacak.

Sistem sayesinde, belediye ve özel halk otobüslerinde nakit para kullanımı sona erecek. 1 Nisan'dan itibaren uygulamaya konacak sistemde başvuruda bulunan vatandaşlar için 1 milyon kart ücretsiz dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rifat Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Diyarbakır'da nakit para ve kartlı sistemin birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Var olan sistemin yeni teknolojiye entegre edilmesi gerektiğini ifade eden Ural, " Türkiye Kart uygulamasına da zemin hazırlamak maksadıyla alt yapımızı yeniden revize ettik. Sekiz yıllık sistemi yeniden güncelleme ihtiyacı duyduk. Bunu yaparken vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ceplerinden ek bir ücret çıkmaması için 1 milyon Diyarkart'ı vatandaşımıza ücretsiz sunuyoruz." dedi.

Ural, 31 Mart'tan sonra nakit para ile ulaşımın Diyarbakır'da tamamıyla kalkacağını dile getirerek, bu kapsamda eski kartların da kullanılabileceğini aktardı.

"Yeni sistem, şoförlerimizin trafikte dikkatinin dağılmaması ve zaman kayıplarını önleme amaçlıdır" diyen Ural, toplu taşıma şartlarına en uygun sistemle çalışmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ural, yeni kartların dağıtımına başlandığını, vatandaşın mağdur olmaması için hafta sonu da çalışacaklarını kaydetti.

Belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak bu sistemin, ilerleyen süreçte şehir içi minibüslerde de uygulanacağını belirten Ural, "İleride ilçe merkezlerindeki toplu taşıma araçlarımız da dahil olmak üzere kartlı biniş sistemi uygulamayı planlıyoruz. Bu konuda da inşallah kısa bir sürede çalışmalarımız neticelenecektir." şeklinde konuştu.