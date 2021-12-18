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DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 748. yılında düzenlediği etkinliklerle andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 748. yılında düzenlediği etkinliklerle andı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müzik Topluluğu sahne aldı.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen "Şeb-i Arus" programında semazen gösterisi, ilahi konseri ve tasavvuf müziği eşliğinde şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Programa katılanlara lokum ve gül suyu ikramında bulunuldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgievleri ve Akademi Liselerde düzenlenen programlarda ise eğitmenler, öğrencilere Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını ve edebi kimliğini anlatarak kısa filmler izletti.

Mevlana'ya ait şiirler okunduğu programlarda, müzik kulübü öğrencileri de ilahiler söyledi.

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Şeb-i Arus programı düzenlendi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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