Diyarbakır'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Haberler
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Diyarbakır'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Diyarbakır'da Sarıkamış şehitleri anıldı
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgi evlerinde düzenlenen programlarda öğrenciler şehitler anısına yazdıkları şiirleri seslendirdi, duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri kompozisyonları okudu.

Anma programında öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini anlatan kısa film ve belgeselleri izledi.

Program sonunda şehitlere dua edildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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