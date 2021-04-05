Diyarbakır'da Sanat Sokağı yenileniyor
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Diyarbakır'da Sanat Sokağı yenileniyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Sanat Sokağı yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin araç trafiğine kapalı, vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Sanat Sokağı'nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin araç trafiğine kapalı, vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Sanat Sokağı'nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, zemini güçlendirmek ve sokağın altına inşa edilen otoparka su sızıntılarını önlemek için 270 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğindeki alanı 4 bin 200 metrekare malzeme ile kapladı ve derzlere fitil yerleştirdi.

Yol ve kaldırımdaki yağmur ile yüzeysel suların drenajı için 460 metre ızgara kanal döşeyen ekiplerce sokağın yapısını ve görüntüsünü bozmayacak şekilde yolun her iki tarafına aydınlatma direkleri dikildi.

Yağışlı havalarda çamur deryasına dönen sokağın zemin güçlendirilme işlemini tamamlayan ekipler, kaldırımlara 3 bin 800 metrekare bazalt-tuğla döşedi.

Sokağın daha estetik bir görünüm alması için desenli asfalt uygulanacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, sokakta tamamlanacak alt yapı işlemlerinin ardından peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarına başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dinleme alanları oluşturmak için üst yapı çalışmaları kapsamında sokağın her iki kolunda kullanılamaz durumda bulunan kent mobilyalarını sökerek yerine yenilerini yerleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağında yürüttüğü çalışmaları 20 gün içinde tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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