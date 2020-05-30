Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu
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Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu

Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

30.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:44

Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı belirtildi. Açıklamada, "Polis ekibimizin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu

Kaynak: İHA

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