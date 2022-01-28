Diyarbakır'da "sağlıkta şiddete hayır" eylemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Huzur Sen) üyeleri, "sağlıkta şiddete hayır" eylemi yaptı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Acil ve Travmatoloji Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar adına konuşan sendikanın İl Başkanı Ahmet Böçkün, sağlıkta şiddet konusunun kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Birkaç gün önce DÜ acil servisinde görev yapan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını belirten Böçkün, saldırıyı kınadıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Caydırıcı niteliği olan etkin bir sağlıkta şiddet yasasının bu ve benzeri olayların önüne geçeceğini ifade eden Böçkün, şöyle dedi:

"Yetkilileri, acilen sağlıkta şiddet yasası için göreve davet ediyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak her geçen gün tükeniyoruz. İnsan hayatına verdiğimiz değerin, kutsallığın karşılığını şiddet olarak görmek istemiyoruz ve bunu reddediyoruz."