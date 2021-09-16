Diyarbakır'da sağlıkçılar öğrencileri salgından korumak için seferber oldu

Diyarbakır'daki okullarda 12 yaş üstü ve ailesinin onay verdiği öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulaması başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 100 ekip, alışveriş merkezleri, park, kıraathane, hastane, şehrin giriş çıkış noktaları ile kırsal yerleşim yerlerinde yürüttükleri aşılama çalışmalarıyla salgınla mücadele ediyor.

Kentte eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik de aşılama çalışması başlatan ekipler, gittikleri okulda kurdukları stantta Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan ve ebeveynlerinin onayı olan 12 yaş üstündeki öğrencileri aşılıyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde Kovid-19 aşısı ve okullarda alınan tedbirlerle ilgili öğrenci, veli ve öğretmenleri bilgilendirmek için bilgilendirme broşürlerini okullarda dağıttıklarını söyledi.

Anne ve babalardan olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Tekin, "Velilerimizden onam formlarını aldıkça okul yönetimleriyle iş birliği içerisinde yerinde aşılama hizmetini vermeye çalışıyoruz. Temel amacımız gençlerimizin sağlığını korumak ve eğitim sürecinin devam etmesini sağlamak." dedi.

Bundan sonra da bu çalışmalarının süreceğini kaydeden Tekin, öğrencilerin okulun içinde kurulan stantta aşılarını yaptıklarını dile getirdi.

Tekin, "Şu anda 12-17 yaş arasındaki çocuklara veli onaylı aşı yapıyoruz. Dolayısıyla bilgilendirmelerimiz de bu yönde oldu. Velilerimizin onay verdiği öğrencilere aşı uyguluyoruz. 17 yaşın altındakilere mutlaka velilerin e-nabız üzerinde onay oluşturmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Eğitim ve öğretim hayatımızın devam etmesini istiyoruz"

Özel bir okulda görev yapan rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni Melike Karakoç ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarında maske, mesafe ve hijyen konularında tedbirler aldıklarını anlattı.

Şu ana kadar okullarında eğitim gören öğrencilerde herhangi bir pozitif vaka çıkmadığına dikkati çeken Karakoç, eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için ebeveynlerin rızaları alınarak aşı olmak isteyen öğrencilere sağlık ekiplerince okulda aşı yapıldığını kaydetti.

Karakoç, "Okulumuz sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde. Maskeler takılı. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretim hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin aşılarını yaptırıyoruz. Ben de iki doz aşımı oldum. Eğitim ve öğretim hayatımızın devam etmesini istiyoruz. Onun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"İlk doz aşımı oldum. Heyecanlıyım"

12. sınıf öğrencisi Veysel Can Mungan da yaklaşık 1,5 yıl okullarından uzak eğitimlerine devam ettiklerini belirterek, "İlk aşımı olacağım. Eğitim öğretimin devam etmesi için herkesin aşı olmasını istiyoruz. Herkesin aşı olması lazım." dedi.

Öğrenci Görkem Nisa Alkın ise aşı olduğu için mutlu olduğunu, bir süredir aşı olacağı günü beklediğini söyledi.

Alkın, "Kovid-19 belasından kurtulmak için aşı oluyoruz. Herkesin bir an önce aşı olmasını istiyoruz. Okulumuza sağlık çalışanları geldi. İlk doz aşımı oldum. Heyecanlıyım. Okulların kapanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.