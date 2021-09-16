Diyarbakır'da sağlıkçılar öğrencileri salgından korumak için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da sağlıkçılar öğrencileri salgından korumak için seferber oldu

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da sağlıkçılar öğrencileri salgından korumak için seferber oldu

Diyarbakır'daki okullarda 12 yaş üstü ve ailesinin onay verdiği öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulaması başlatıldı.

Diyarbakır'daki okullarda 12 yaş üstü ve ailesinin onay verdiği öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulaması başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 100 ekip, alışveriş merkezleri, park, kıraathane, hastane, şehrin giriş çıkış noktaları ile kırsal yerleşim yerlerinde yürüttükleri aşılama çalışmalarıyla salgınla mücadele ediyor.

Kentte eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik de aşılama çalışması başlatan ekipler, gittikleri okulda kurdukları stantta Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan ve ebeveynlerinin onayı olan 12 yaş üstündeki öğrencileri aşılıyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde Kovid-19 aşısı ve okullarda alınan tedbirlerle ilgili öğrenci, veli ve öğretmenleri bilgilendirmek için bilgilendirme broşürlerini okullarda dağıttıklarını söyledi.

Anne ve babalardan olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Tekin, "Velilerimizden onam formlarını aldıkça okul yönetimleriyle iş birliği içerisinde yerinde aşılama hizmetini vermeye çalışıyoruz. Temel amacımız gençlerimizin sağlığını korumak ve eğitim sürecinin devam etmesini sağlamak." dedi.

Bundan sonra da bu çalışmalarının süreceğini kaydeden Tekin, öğrencilerin okulun içinde kurulan stantta aşılarını yaptıklarını dile getirdi.

Tekin, "Şu anda 12-17 yaş arasındaki çocuklara veli onaylı aşı yapıyoruz. Dolayısıyla bilgilendirmelerimiz de bu yönde oldu. Velilerimizin onay verdiği öğrencilere aşı uyguluyoruz. 17 yaşın altındakilere mutlaka velilerin e-nabız üzerinde onay oluşturmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Eğitim ve öğretim hayatımızın devam etmesini istiyoruz"

Özel bir okulda görev yapan rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni Melike Karakoç ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarında maske, mesafe ve hijyen konularında tedbirler aldıklarını anlattı.

Şu ana kadar okullarında eğitim gören öğrencilerde herhangi bir pozitif vaka çıkmadığına dikkati çeken Karakoç, eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için ebeveynlerin rızaları alınarak aşı olmak isteyen öğrencilere sağlık ekiplerince okulda aşı yapıldığını kaydetti.

Karakoç, "Okulumuz sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde. Maskeler takılı. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretim hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin aşılarını yaptırıyoruz. Ben de iki doz aşımı oldum. Eğitim ve öğretim hayatımızın devam etmesini istiyoruz. Onun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"İlk doz aşımı oldum. Heyecanlıyım"

12. sınıf öğrencisi Veysel Can Mungan da yaklaşık 1,5 yıl okullarından uzak eğitimlerine devam ettiklerini belirterek, "İlk aşımı olacağım. Eğitim öğretimin devam etmesi için herkesin aşı olmasını istiyoruz. Herkesin aşı olması lazım." dedi.

Öğrenci Görkem Nisa Alkın ise aşı olduğu için mutlu olduğunu, bir süredir aşı olacağı günü beklediğini söyledi.

Alkın, "Kovid-19 belasından kurtulmak için aşı oluyoruz. Herkesin bir an önce aşı olmasını istiyoruz. Okulumuza sağlık çalışanları geldi. İlk doz aşımı oldum. Heyecanlıyım. Okulların kapanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | 'Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız'

Son dakika haberi | 'Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız'

 Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Anadolu'daki vaka artışının İstanbul'a da yansıyacağını öngörüyoruz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Anadolu'daki vaka artışının İstanbul'a da yansıyacağını öngörüyoruz
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Kerem Aktürkoğlu Mansur Yavaş Mustafa Demir
Magazin Bensu Soral Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Sergen Yalçın Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da sağlıkçılar öğrencileri salgından korumak için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:29:53. #1.12#