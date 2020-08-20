Diyarbakır'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor -Şehirlerarası ile ilçe otogarları, ticari taksiler ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri genelgesi...

20.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:04

Diyarbakır'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor

-Şehirlerarası ile ilçe otogarları, ticari taksiler ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri genelgesi kapsamında şehirlerarası ve ilçe otogarları, ticari taksiler ve eğlence mekanlarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs (Covid-19) denetimleri genelgesi kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetiminin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nde denetim yapan zabıta ekipleri, otogarda bulunan 23 seyahat acentesini denetledi. Acentelerde personelin maske, sosyal mesafe, Korona virüs ile ilgili uyarı levhalarının ve el antiseptiği bulundurulmasını kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymayan bir firmaya idari yaptırım karar tutanağı tuttu. Ekipler, daha sonra şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetleyerek belirlenen kurallara uymayan otobüsler hakkında tutanak tuttu.

Toplu taşıma ve ticari taksiler denetlendi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte faaliyet yürüten toplu taşıma ve ticari taksileri denetledi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin belirlenen yolcu kapasitesinde taşımacılık yapmalarını, araç içinde şoför ile yolcuların maske kullanmasını denetleyen Zabıta ekipleri, mevzuat dışında yolcu taşımacılığı yapan araçlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Tedbirlere uymayan iş yerlerine idari işlem yapıldı

Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan eğlence yerleri ve kafelerde ile lunaparkta sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ile ilgili incelemelerde bulundu. Uygulama kapsamında, birçok eğlence mekanı denetlenirken mevzuat hükümlerine aykırılık bulunan iş yerlerine idari işlem yapıldı. Ekipler, mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Korona virüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler sürecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının, halk sağlığını korumak amacıyla koronavirüs (Covid-19) denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Diyarbakır'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Sezen Aksu Yeşim Salkım Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:04:18. #1.15#
title