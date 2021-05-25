DİYARBAKIR - Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna etmek için yollarda
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DİYARBAKIR - Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna etmek için yollarda

DİYARBAKIR - Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna etmek için yollarda
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, vatandaşlara ulaşıp, onları aşı yaptırmaya ikna etmek için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, vatandaşlara ulaşıp, onları aşı yaptırmaya ikna etmek için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Aşı çalışmalarının devam ettiği kentte, aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için oluşturulan sağlık ekipleri, onları ikna edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler hem telefonla arayarak hem de kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy ve mezralardaki adreslere de ulaşarak aşı yaptırmayan kişilerle görüşme yapıyor.

Bu sayede ikna edilen vatandaşlara aşı yapılarak, toplumsal bağışıklığa katkı sağlanıyor.

"Şu ana kadar 250 bin doz aşı uyguladık"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, AA muhabirine, kentte aşılama çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

"Bilgi kirliliğinden dolayı aşı olmak istemeyen vatandaşları İl ve İlçe Sağlık müdürlükleri bünyesinde kurduğumuz çağrı merkezleri ve Evde Sağlık Hizmeti aracılığıyla arayarak ikna ediyoruz." diyen Bütün, vatandaşlar aşı olmayı kabul ettiklerinde kendilerine randevu konusunda da yardımcı olduklarını belirtti.

Bütün, "Aşı uygulama merkezlerine gelemeyecek vatandaşlarımız için de ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine kadar gidip aşılarını yapıyor. Şu ana kadar kentte birinci ve ikinci doz olmak üzere 250 bin doz aşı uyguladık. Hedefimiz 55 yaş üstü 300 bin kişiyi aşılamak." dedi.

"10 hastadan 7'sini ikna edebiliyoruz"

Hani Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Ekinci de zaman zaman aşı ikna ekiplerine katılarak, köylere gittiklerini, bizzat bu çalışmada yer aldığını söyledi.

"Aşı konusunda tereddüt yaşayan, yeterli bilgiye sahip olmayan ve sosyal medyanın yanlış yönlendirmesiyle endişeleri olan vatandaşlarımızın kafalarındaki soruya ekiplerimiz açıklık getiriyor." ifadesini kullanan Ekinci, ekiplerin aşının bu hastalıkta nasıl bir fayda sağladığı yönünde bilgilendirme yaptığını aktardı.

Ekinci, "Evleri en ücra köşede bile olsa, gidip hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercümanlarımızla neredeyse 10 hastadan 7'sini ikna edebiliyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza aşıyı ulaştırmaya çalışıyoruz"

Ekipte yer alan Dr. Recep Bilir ise vatandaşlara gerek telefondan gerekse de evlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ulaştıklarını aktararak, gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını söyledi.

Vatandaşın aklındaki soruları yanıtlamaya çalıştıklarını belirten Bilir, "Vatandaşlarımıza aşıyı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok vatandaşımıza aşı ulaştırırsak bu savaşta elimiz o kadar güçlü olur. Bu savaşı ancak aşılama ile kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hemşire Ayten Balkan da Kovid-19 ile mücadelelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Yaşlılarımıza Kovid-19'un ne kadar sıkıntı verdiğini anlatıyoruz. O şekilde ikna oluyor. İkna olanlara da aşılarını yapıyoruz. Sağlık hizmetinde bu önemli bir görevimiz. En iyi sağlık hizmetini sunabilmek için canla başla mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlık ekiplerinin ulaştığı kişilerden biri de ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Soylu köyünde çocuklarıyla ve torunlarıyla yaşayan 85 yaşındaki Mevlüde Çeçen oldu.

Başta aşı olmak istemeyen Çeçen, sağlık ekiplerince ikna edildi. Daha sonra aşısı yapılan Çeçen, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

DİYARBAKIR - Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna etmek için yollarda
DİYARBAKIR - Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna etmek için yollarda
DİYARBAKIR - Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna etmek için yollarda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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