DİYARBAKIR'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 'ZAM' TEPKİSİ

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da bir araya gelen Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiği taleplerini dile getirdi.

Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Meclis'e taşınan ve hekimleri kapsayan, 2 bin 500 ile 5 bin TL arasındaki zam düzenlemesine tepki gösterdi. Üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, hekimlere yapılan zamma karşı olmadıklarını ancak zamdan tüm sağlık çalışanlarının faydalanmasını istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının her şartta görev yaptıklarını dile getiren Ensarioğlu, "Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanı kardeşlerimize zam yapılmayacak mı? Sahanın her alanında gecesini gündüzüne katarak mücadele veren, karda, kışta, yağmurda, selde, depremde, bütün felaketlerde sağlık çalışanları canla başla çalışırken, maalesef sağlık çalışanları ikiye bölünmek istenmiştir. Biz bu ikiye bölünmeye karşıyız. Bizim tepkimiz bunadır. Sağlık bir ekip işidir. Bu ekibi kimsenin bölmeye hakkı yoktur. Temizlik elemanından tutun teknikerine, hemşiresine, doktoruna kadar hepsi bir ekiptir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sağlık Bakanı'mıza bu konuda güveniyoruz. Bizi ne derece önemsediklerini biliyoruz. Sağlık çalışanlarını mağdur etmeyeceğini de biliyoruz. Sahanın her alanında sağlık çalışanları var. Siz zincirin birini kırarsanız, diğerini incitmiş olursunuz. Bizim amacımız tüm kardeşlerimizin yapılacak zamdan faydalanmasıdır" diye konuştu.