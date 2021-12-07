Diyarbakır'da sağlık çalışanlarından 'zam' tepkisi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da bir araya gelen Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiği taleplerini dile getirdi.

Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, Meclis'e taşınan ve hekimleri kapsayan, 2 bin 500 ile 5 bin TL arasındaki zam düzenlemesine tepki gösterdi. Üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, hekimlere yapılan zamma karşı olmadıklarını ancak zamdan tüm sağlık çalışanlarının faydalanmasını istediklerini söyledi.