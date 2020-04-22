Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına bir ay boyunca yemek ikramı Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan kafe ve restoran, sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz yemek verecek.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan kafe ve restoran, sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz yemek verecek.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan kafe ve restoran başlattığı uygulamayla başta sağlık camiası olmak üzere tüm kesimlerin takdirini topladı. Restoran yetkilileri, korona virüs ile cansiperane bir mücadele örneği sergileyen sağlık çalışanlarına bir ay boyunca yemek ikramında bulunacak.

Korona virüsle mücadelede devletin topyekun olarak başlattığı mücadelede kendilerinin de bir nebze olsa katkı sunmak istediklerini belirten Zafran yemek firması yetkilisi Veysel Çiçek, "Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsünün sona ermesi için canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına daha önce 1 aylık ücretsiz yiyecek ve içecek ikramında bulunmuştuk. Bir aylık sürenin bitmesinin ardından bugün yeni bir çalışma başlattık. Restoranımızda bir ay boyunca sınırsız yemek ikramında bulunmak istedik. Sağlık çalışanları da bizi kırmayarak çalışmamızı takdir ederek olumlu baktılar. Korona virüsle mücadelede devletimizin topyekun olarak başlattığı mücadelede biz de bir nebze de olsa katkı sunmak istedik" dedi.

"Lütfen herkes evinde kalmaya devam etsin"

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç da vatandaşların evlerde kalmalarına devam etmesini istediklerini yenileyerek, "Bilindiği üzere korona virüs salgını ile mücadele de ön planda yer alan sağlık personeline ciddi bir destek başladı ülke çapında. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm halkımız sağlık çalışanlarımıza gerek alkışlarla gerekse gönderdikleri mesajlarla destek vermeye başladı. Sağlık çalışanlarının bu süreçte ciddi bir moral ve motivasyona ihtiyacı var. Çünkü bu mücadelenin ön cephesinde yer alan sağlıkçılar, bu süreçte de Diyarbakır'da bulunan esnaflarımızda bizlere destek vermeye başladılar. Daha önce hastanemizdeki Zafran yemek firmasına ait kantinde bir ay boyunca yiyecek ve içecekleri ücretsiz ikram ettiler. Şimdi ise firma yetkilileri bizlere yani sağlık çalışanlarımıza 1 ay boyunca yemek ikramında bulunmaları takdir edicidir. Ben sizler aracılığıyla ilgili restoran işletmecisi esnafımız Veysel Çiçek'e teşekkür ederim. Bu yapılanlar tüm sağlık çalışanlarına moral ve destek oluyor ve tekrar söylüyorum ki gün dayanışma günüdür. En önemli çağrımızda, lütfen herkes evinde kalmaya devam etsin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA