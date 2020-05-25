Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı

Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı -Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış sırasından aniden bastıran dolu yağışı kenti beyaza bürürken, kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan araç sürücüleri ise...

25.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:53

Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı

-Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış sırasından aniden bastıran dolu yağışı kenti beyaza bürürken, kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yeri beyaza bürüdü. Korona virüs salgını nedeniyle tedbirler gereği sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı az sayıda trafikte seyreden araçların olduğu gözlenirken, aniden bastıran ve etkisini artıran dolu yağışı kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Kısa süreli yağan dolu nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kırsal bölgede ekili arazilerin ise zarar gördüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Son Dakika: Ankara'da alkollü sürücü polis noktasına daldı, 6'sı polis 7 kişi yaralandı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Onur Saylak Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 01:53:50. #1.14#
title