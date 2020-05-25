Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış sırasından aniden bastıran dolu yağışı kenti beyaza bürürken, kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış sırasından aniden bastıran dolu yağışı kenti beyaza bürürken, kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yeri beyaza bürüdü. Korona virüs salgını nedeniyle tedbirler gereği sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı az sayıda trafikte seyreden araçların olduğu gözlenirken, aniden bastıran ve etkisini artıran dolu yağışı kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Kısa süreli yağan dolu nedeni ile cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kırsal bölgede ekili arazilerin ise zarar gördüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA