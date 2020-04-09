Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Diyarbakır, Sabah, 3. Sayfa

Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

09.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:35
Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarına sığınırken, birçok araç göle dönen yolda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yağışların gece yarına kadar süreceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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