Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
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Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmurla birlikte serinleyen vatandaşlar sevindi.

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmurla birlikte serinleyen vatandaşlar sevindi.

Diyarbakır'da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak etkili olurken, sıcak havanın hakim olduğu kentte yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, kapalı yerlere sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kısa süreğine zaman zaman trafikte zaman zaman aksamalara neden olan yağmurun ardından tekrar güneş açtı.

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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