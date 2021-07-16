Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
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Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler

Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle akşam düzenlenen etkinlikte program öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen bir grup genç taşıdıkları dev Türk bayrağını indirmedi.

DİYARBAKIR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle akşam düzenlenen etkinlikte program öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen bir grup genç taşıdıkları dev Türk bayrağını indirmedi. 

Diyarbakır Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle akşam bir dizi etkinlik düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraflar Keçi Burcu'nda sergilenirken, Vali Münir Karaloğlu'nun aralarında bulunduğu yüzlerce kişi yaklaşık 3 kilometre boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Kalabalık, programın düzenleneceği, tarihi Kurşunlu Camii'nin adının verildiği meydana geldi. Burada düzenlenecek etkinliğin başlamasına dakikalar kala sağanak etkili olunca, çocuklarıyla alana gelenler, saçak altlarına ve protokolün bulunduğu çadıra sığındı. Bir grup genç de ellerinde taşıdıkları dev Türk bayrağını, ıslanmalarına rağmen indirmedi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından Vali Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in de katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma canlı olarak alandaki vatandaşlara aktarıldı.

'KARANLIK GECE, NURLU BİR ZAFER SABAHINA EVRİLDİ'

Şiir dinletisi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona eren programda konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, karanlık olan 15 Temmuz gecesinin nurlu bir sabaha, bir zafer sabahına evrildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin de devam ettiğini hatırlatarak, "Pandemiyle mücadelede en keskin aracımız aşı. Ama Diyarbakır aşı oranı en düşük illerden bir tanesi. Her türlü yolu deniyoruz. Ayağına kadar, köylere kadar geliyoruz. İstediğimiz oranda aşı yaptıramadık. Sevgili Diyarbakırlılar bu sizin sağlığınız için. Eğer hep beraber aşı olursak birbirimizi koruyacağız" dedi.


Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler
Diyarbakır'da sağanağa rağmen Türk bayrağını indirmediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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