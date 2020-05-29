Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti (1)
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçtiDiyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 710 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
29.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:58
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 710 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin 2020 yılı Mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.
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DİYARBAKIR - DHA
Kaynak: DHA