Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı Diyarbakır'da bir kişi, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile evde bulunan 4 kişiyi rehin aldı.

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile evde bulunan 4 kişiyi rehin aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda rehinelerden 4'ü da kurtarılırken 3'ünün saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, kız meselesi nedeni ile evde bulunan 1'i kadın 4 kişiyi rehin aldı. Saldırganın rehineleri silahla yaralamasının ardından sesi duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından özel harekat polisleri rehine kurtarma operasyonu için hazırlıklarına başladı. Bir süre sonra eve giren özel harekat ekipleri, rehinelerden 4'ünü kurtardı. Rehinelerden 3'ünün zanlı tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenilirken operasyonda zanlı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:01:56. #1.14#
title