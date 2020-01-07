Diyarbakır'da refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
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Diyarbakır'da refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı.

07.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:23
Diyarbakır'da refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 YZG 70 plakalı otomobil, sürücüsünün cep yola girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Yusuf Ö. ve Süleyman Ö. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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